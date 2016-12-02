Нейробиологи из США доказали влияние генов на долгосрочную память

Нейробиологи из США доказали, что ген Npas4 влияет на образование долгосрочной памяти. Такую информацию опубликовали на университетском ресурсе MIT News.

Ученые давно знают, что в формировании воспоминаний большую роль играют нейроны гиппокампа CA3. Они связывают события с контекстом: местом, чувствами или временем. Известно, что синаптические сигналы доходят до нейронов по трем "дорогам", однако специалисты до недавних пор пытались разобраться в механизме кодировки.

Сотрудники Массачусетского технологического института определили, что активация Npas4 провоцируется приобретением нового опыта. Они считают, что этот ген может выполнять функцию регулирования активности генов, необходимой для формирования долгосрочной памяти. Доказательством этой теории является повышенная активность Npas4 именно в гиппокампе CA3.

Эксперты провели эксперименты на мышах и убедились, что при получении знаний укрепляются синаптические входы. Во время этого процесса регулятор Npas4 контролирует крепость связей между нейронами в гиппокампе и зубчатой извилине. Без этого гена связи не усиливаются и организм не запоминает произошедшее. Теперь представителям МТИ необходимо изучить воздействие между тремя нейронными путями, упомянутыми ранее.