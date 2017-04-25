Ученые: Техника охоты научила Homo sapiens делать реалистичные рисунки

Ученые пришли к выводу, что способность Homo sapiens делать реалистичные рисунки связана с тем, как охотились древние люди. Такие заключения сделали специалисты из Калифорнийского университета.

Как предполагают ученые, к способности делать реалистичные рисунки древних людей привела их техника охоты. Отмечается, что свои изобразительные навыки Homo sapiens могли приобрести при помощи метательных копий, которыми они пользовались во время добычи еды. Данные копья были довольно легкими, благодаря чему их удавалось бросать на довольно большое расстояние.

Специалисты полагают, что охота и рисование требуют одинаковых навыков, включая развитую зрительно-моторную координацию и внимательность к деталям.

Ученые пришли к выводу, что именно охота научила Homo sapiens делать такие реалистичные рисунки, ведь благодаря изображениям у древних людей появлялась возможность более внимательно изучить слабые места дичи.