При помощи научных технологий биохакеры намерены продлить свою жизнь до 200 лет

Биохакеры при помощи современных научных технологий намерены продлить срок своей жизни до 200 лет. Особенностями движения поделился Денис Варванец из Москвы.

В прошлом - психолог, 27-летний мужчина сейчас активно пропагандирует ценности биохакинга и читает лекции по этому предмету. Он отверждает, что главная цель биохакеров - это максимально оптимизировать работу своего тела, чтобы прожить дольше и при этом избежать различных заболеваний. Чтобы добиться итоговой цели, человек должен постоянно изучать научные публикации и контролировать показатели организма через регулярную сдачу медицинских анализов.

Сам Денис Варванец прошел множество тестов, таких как исследование генетической предрасположенности к недугам, проверку на атеросклероз, и изучение работы мозга. В настоящее время он есть немного, исключил из своего рациона мучные и сладкие продукты. Денис Варванец дополняет свое питание магнием, акарбозой и телмисартаном.

Биохакер также посвящает время медитациям посредством устройств. Денис Варванец стимулирует развитие мозга: закрепляет на голове датчики и проходит интеллектуальные упражнения на компьютере.

По сведениям издания VistaNews, помимо вышеперечисленных методов биохакеры прибегают к рискованным экспериментам в области генной инженерии. Так американец Джосайя Зейнер сделал себе инъекцию особого гена, влияющего на кодирование белковых образований. С его помощью он увеличил объемы мышечной ткани.