Жизнь гражданина России оценили в 40 миллионов рублей, что примерно в 3,7 раза меньше среднего значения по миру. Такие результаты в процессе расчетов получили сотрудники Финансового университета при правительстве РФ.

Специалисты проанализировали ущерб от гибели одного человека для страны и его близких. В среднем, на Земле показатели достигают 2,6 миллионов за душу населения. Согласно опросам, сами россияне считают рациональной суммой за свои жизни 5,7 миллиона рублей. Респонденты приняли решение, что такими средствами виновники смогут по справедливости компенсировать их гибель.

Эксперты утверждают, что во время исследования учитывали различные макроэкономические показатели, доходы населения, общая длительность жизни и прочие сведения. Они установили, что на практике за потерю здоровья или близкого человека жителям России обычно начисляют от 70 до 140 тысяч рублей. Иногда суммы значительно меньше. В некоторых случаях судьи устанавливали выплаты в размере 5 тысяч рублей родственникам погибшего и 1 тысячу рублей в пользу потерявшего здоровье. В единичных случаях размер может превышать миллионы.

Чаще всего большими деньгами жертвам компенсируют уголовные преступления. Однако в этих случаях ответчик нередко лишен возможности заплатить, ибо отбывает тюремный срок. А вот минимальные суммы присуждаются по итогам дел с платежеспособными юридическими лицами, которых признают виновными в страданиях или смертях многих людей. В 2017-м во время 1162 процессов о вреде здоровью на ЖД истцы в среднем получили по 28 757 рублей.