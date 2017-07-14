Ученые подсчитали, когда Tesla Roadster максимально сблизится с Марсом

Астрономам удалось подсчитать, когда электромобиль Tesla Roadster, запущенный в космическое пространство 6 февраля, сможет достичь максимального сближения с Марсом. По подсчетам исследователей, это случится через два года, осенью 2020 года.

Менее недели назад корпорация SpaceX запустила ракету-носитель Falcon Heavy, на борту которой находился электромобиль Tesla Roadster. Исследователям удалось подсчитать, что максимального сближения с Марсом Tesla Roadster сможет достичь уже 8 октября 2020 года, электрокар пролетит рядом с планетой на расстоянии 7 млн километров.

Также ученые выяснили, что мимо Земли Tesla Roadster пролетит несколько раз. Это произойдет в 2021, 2026, 2031 и 2039 годах. Кроме того, астрономы отмечают, что уже к 2073 году электрокар достигнет максимального сближения с Землей.

Исследователи заявили, что с течением времени сроки сближения Tesla Roadster с Марсом и Землей могут быть немного подкорректированы.