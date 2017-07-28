NASA опубликовала новые снимки Юпитера с зонда Juno
Сегодня, 14:13 \\ Наука

Зонд Juno во время 11 пролета сделал новые снимки Юпитера с рекордно низкой высоты. Свежие фотографии опубликовала пресс-службе NASA.

 В этот раз космический аппарат запечатлел поверхность гигантской газовой планеты с расстояния в 3,500 километров от верхней границы облаков. Эксперты национального американского агентства обрабатывают полученную информацию при помощи графических редакторов, чтобы добиться максимальной зрелищности видов Юпитера. В оригинале изображения от Juno доставляются на Землю в виде отдельных фрагментов и панорам.

Операция, осуществляемая при помощи зонда, позволяет исследователям изучать не только красное пятно гиганта, но также его завораживающие северные полюса. Отдельного внимания заслуживает узор из газов, который теперь можно отчетливо разглядеть.

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Александр Лубяной
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