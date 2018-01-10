Уфолог Уоринг обнаружил на новых снимках Марса голову динозавра

Популярный уфолог Скотт Уоринг обнаружил голову динозавра на фотографиях Марса, сделанных в феврале. Своими наблюдениями он поделился на своём сайте UFO Sighting Daily 11 февраля.

Исследователь сообщает, что нашел на поверхности соседней планеты окаменевший объект, похожий на часть головы с открытой пасти, внутри которой находится ещё один предмет, предположительно, другая голова.

По мнению Скотта Уоринга, находка может быть обломком древней скульптурной композиции, созданной вымершей цивилизацией. В материале он напоминает, что ранее уже сообщал об различных пустотелых структурах и артефактах со странными формами, зафиксированными на Марсе. Среди них - круглое изделие из металла, частично покрытое почвой.