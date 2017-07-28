Запуск "Прогресс МС-08" с Байконура перенесли на резервную дату

Стало известно о том, что на резервную дату перенесли запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым космическим кораблем "Прогресс МС-08" с космодрома Байконур. Отмечается, что теперь "Прогресс" отправят к МКС 13 февраля.

По некоторым данным, сбои произошли в системе управления носителя "Союз", из-за чего и возникла эта нештатная ситуация. Теперь специалисты попытаются запустить корабль к МКС уже 13 февраля текущего года. Отмечается, что из-за произошедшего сбоя "Прогрессу" не удастся достичь МКС за 3,5 часа, как планировалось ранее. Из-за этого специалисты намерены предпринять двухсуточную схему.

Напомним, что запустить "Прогресс МС-08" должны были сегодня, 11 февраля, после обеда по московскому времени. Специалисты планировали попробовать пристыковать "Прогресс" к МКС по новой двухвитковой схеме, благодаря которой космический корабль мог добраться до станции всего за 3,5 часа, а не за 50 часов, как того требует двухсуточная схема.