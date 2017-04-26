Психологи доказали преимущества жизни человека без отношений

Психологи доказали преимущества жизни человека, не состоящего в интимных отношениях. Такая статья по мотивам исследований размещена в издании Social Science and Medicine.

Эксперты в области социологии Наталья Саркисян и Наоми Герстел после проведенной научной работы пришли к выводу, что по статистике при отсутствии партнеров люди чаще общаются с друзьями и имеют большую популярность в социальных сетях. Ученые отметили, что дружеское общение вне семьи очень важно для поддержания положительного эмоционального настроя. В особенности, этому стоит уделять время в пожилом возрасте.

Исследователи обнаружили, что во время одиночества появляется больше возможностей для физического развития. Личности, не имеющие постоянных парня или девушки, обычно уделяют больше времени своему телу и, как результат, обладают стройностью. Кроме того, у одиноких есть время для упражнений и занятий духовного характера. Люди вне брачных уз, как правило, сильнее стремятся к получению образования и успехам на работе.