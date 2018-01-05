Ученые смогли показать реальное лицо египетской царицы Нефертити

Британским ученым впервые удалось показать реальное лицо египетской царицы Нефертити. Сделать это удалось при помощи 3D-технологий.

Как стало известно, ученые из Бристольского университета получили специальное разрешение от Министерства древностей Египта для того, чтобы снять защитный стел с мумии. В процессе специалисты досконально изучили лицо египетской царицы, а затем при помощи 3D-технологий воссоздали ее облик.

Специалист Элизабет Дейнис, воспользовавшись полученными изображениями, смогла создать реалистичный бюст Нефертити, который позднее показали в программе "Неизвестная экспедиция".

Отметим, что ранее ученые смогли доказать, что Нефертити на самом деле является матерью фараона Тутанхамона, а Дейнис при помощи той же технологии воссоздала его бюст, показав лицо.