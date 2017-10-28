Уфолог заявил, что НЛО могут маскироваться под облака

Знаменитый уфолог Скотт Уоринг, который занимается поиском доказательств инопланетной жизни, сделал сенсационное заявление. Ученый заявил, что НЛО способно маскироваться под облака, чтобы люди его не заметили.

На своем канале Уоринг опубликовал видео с подборкой облаков, которые по своему внешнему виду напоминают корабли пришельцев. Он выдвинул теорию, что любители наблюдать над тем, как плывут облака, могут и не догадываться, что за ними точно так же наблюдают пришельцы, замаскировав свои корабли в небе.

Скотт Уоринг предположил, что НЛО могут скрываться под облаками для того, чтобы беспрепятственно наблюдать за происходящим на Земле и не привлекать к себе внимания.

Стоит отметить, что на опубликованном видеоролике действительно присутствует несколько фотографий облаков, которые чем-то напоминают НЛО.