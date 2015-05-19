Ученые: Три месяца в тюрьме могут привести к ухудшению самоконтроля

В Нидерландах группа ученых занималась исследователем касательно того, как тюремное заключение сказывается на людях. Его результаты показали, что три месяца в тюрьме способны снизить самоконтроль человека и улучшить его навыки планирования.

В исследовании, которое провели ученые свободного университета в Амстердаме, принимали участие 130 заключенных. В первую неделю прибытия в тюрьме подконтрольная группа мужчин прошла несколько тестов, которые помогли специалистам оценить их память, импульсивность, интеллект и внимательность. Помимо этого, заключенным предлагалось самостоятельно определить свое состояние, а также осужденные сообщали специалистам о признаках депрессии, подавленном состоянии или болевых ощущениях.

Спустя три месяца тюремного заключения 37 мужчин вновь прошли тестирование. Его результаты показали, что за это время у осужденных снизился уровень самоконтроля, внимательности, а навыки планирования, наоборот, улучшились.

Исходя из этого ученые сделали вывод, что даже три месяца нахождения в тюрьме могут негативно сказать на когнитивных функциях человека. Специалисты отмечают, что именно поэтому после освобождения бывшие преступники не всегда следовали закону и затем вновь возвращались в места лишения свободы.