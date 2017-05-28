Ученые официально разрешили людям есть свежий снег

Ученые из университета в Румынии официально разрешили людям употреблять в пищу свежий снег. По словам исследователей, такой снег, даже выпавший возле дороги, относительно безопасен для здоровья.

В ходе своего исследования специалисты на протяжении января и февраля ученые собирали снег в парках и около кольцевой развязки, а затем помещали его в специальные емкости. Образцы специалисты хранили при минусовой температуре для того, чтобы отследить степень развития в них различных бактерий и плесени.

Результаты анализа показали, что в снеге, который выпал в январе, в течение суток концентрация бактерий выросла до 5 на квадратный миллиметр, а в февральском в 4 раза больше. Очень свежий снег, который пролежал не более 12 часов, содержал в себе незначительное количество бактерий, но по истечению двух дней в нем появилось множество микроорганизмов.

Таким образом специалисты заключили, что есть можно только свежий снег, который пролежал на улице не боле двух дней. Отмечается, что провести подобное исследование ученых подтолкнуло наблюдение за детьми, которые ели снег на улице.