Эксперты назвали рецепт идеального секса на первом свидании

Сексологи в ходе проведенного исследования смогли выяснить, какой секс на первом свидании может стать идеальным. По словам специалистов, партнерам следует оставить долгие поцелуи на потом, а лучше сразу перейти к интимной близости.

Исследование, в котором принимали участие около 5 тысяч мужчин и женщин, смогло определить лучший рецепт идеального секса на первом свидании. Респонденты отвечали на вопросы, что может привлечь их в партнере, чтобы первый секс запомнился надолго, а также, что их может отпугнуть. Как оказалось, для того, чтобы занятия любовью многие посчитали идеальными, партнерам следует во время процесса проявлять как можно больше активности и заботы.

Результаты опроса показали, что 83% опрошенных отмечают наличие энтузиазма у партнера, 78% приятное общение перед сексом и 76% респондентов заявили, что в момент перед близостью должны присутствовать долгие страстные поцелуи.

Также сексологи выяснили, что мужчин и женщин может отпугнуть отсутствие страсти, пассивность партнера и неумение целоваться.