"Материа Медика" подаст жалобу в ФАС на организаторов "Антипремии"

6 февраля Минобрнауки представило итоги своей традиционной премии «За верность науке». Публикация результатов обернулась громким скандалом. Оказывается, лауреатом малопочетной номинации «Антипремия» (ее вручают СМИ и организациям, которые активнее всех распространяют лженаучную и антинаучную информацию») стал отечественный фармпроизводитель «Материа Медика холдинг». Для него это стало полной неожиданностью. Об этом рассказывает РБК.

Комментируя ситуацию для РБК, представитель компании подчеркнул, что «Материа Медика холдинг» откровенно не понимает, на каких основаниях ей вручили «Антипремию», и готова защищать деловую репутацию в суде. Компания вполне вероятно направит официальную жалобу в ФАС, Прокуратуру РФ и к Уполномоченному при Президенте РФ по защите прав предпринимателей. Более того, представитель «Материа Медика холдинг» акцентировал внимание на отсутствии на портале https://минобрнауки.рф/премия/ каких-либо доказательств тезисов о лженаучности деятельности компании.