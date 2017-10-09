Российский астронавт раскрыл секрет появления "ведьминых кругов" на полях

Российский космонавт из Севастополя Антон Шкаплеров раскрыл секрет появления загадочных "ведьминых кругов" на полях. По его словам, они появляются в результате дейтельности человека, и инопланетный разум не имеет к ним совершенно никакого отношения.

Астронавт Шкаплеров из России прямо сейчас работает на МКС. В своем Twitter он опубликовал снимок фрагмента Земли с территорией Саудовской Аравии, где пришельцы якобы оставили "ведьмины круги", и поспешил разочаровать уфлогов.

"Интеренно, многих я огорчу, если скажу, что эти круги появляются вовсе не по велению инопланетян, а из-за деятельности человека?", спросил космонавт в своем микроблоге. По его словам, фермеры обрабатывают поля с помощью орошающей установки, в результате чего и появляются такие замысловатые рисунки. Ранее многие уфологи и ученые пытались разгадать тайну появления кругов на полях. Как правило, их связывали с визитом инопланетян на Землю.

Ранее метеорологи признали "ведьмины круги" одним из самых загадочных феноменов на земле. По их словам, это явление носит очевидно мистический характер.