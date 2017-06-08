Беспилотный автомобиль от Tesla пересечет все Соединенные Штаты

Илон Маск, создатель компании Tesla, высказался о намерении запустить беспилотный автомобиль в дальнее путешествие через все Соединенные Штаты. Во время движения водитель может даже не прикасаться к рулю.

Сегодня стало известно, что Илон Маск ввязался в рискованную авантюру, и выпустит беспилотный электромобиль "в свободное плавание" через весь Североамериканский континент.

Как оказалось, основоположник компанииTesla настолько уверен в качестве и надежности беспилотника, что заявил о возможности его пересечь Соединенные Штаты от одного побережья до другого без единой подзарядки.

К тому же, стоит отметить, что сам водитель может чувствовать себя совершенно свободно и даже не прикасаться к рулю. Когда именно электромобиль начнет свой путь, пока неизвестно. Конкретные детали авантюры Маска сейчас выясняются.

Известно только, что она состоится не позже, чем через полгода.