Британские СМИ: Пришельцы помогут Владимиру Путину стать президентом

В западных интернет-изданиях появились заявления, что пришельцы помогут Владимиру Путину стать президентом по итогу выборов 18 марта 2018 года. Об этом якобы уже даже известно в России, где некоторые люди объединились в группы, целью существования которых является призыв лидера РФ сознаться в сотрудничестве с инопланетянами, как сообщает VistaNews.

Уфолог Стивен Бассет в интервью британскому изданию Daily Star заявил, что Владимир Путин ведёт наблюдения за пришельцами, однако предпочитает это скрывать. Специалист по инопланетным аномалиям заявил, что и ранее внеземные существа поддерживали Путина, помогая ему занять высший пост государственной власти России. Также Бассет утверждает, что РФ развивается и имеет высокий экономический потенциал, потому что имеет доступ к технологиям пришельцев.

Уфолог отметил, что на рейтинги Владимира Путина влияют астрономические явления, связанные с Луной. Когда было затмение, то российский лидер стал менее популярным, а когда наблюдалось «покраснение» спутника, то нашли компрометирующие данные на конкурента Путина. Уфолог считает, что тогда инопланетяне передавали важную секретную информацию. Стоит отметить, что многие американские СМИ назвали такие сведения «бредовыми», несмотря на авторитетность Daily Star.