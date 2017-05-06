Ученые из Саудовской Аравии научились телепортировать энергию Солнца

Научные сотрудники Университета технологий в Саудовской Аравии сделали настоящий прорыв. Ученым удалось изобрести надежный метод, позволяющий телепортировать энергию Солнца.

Ученые смогли установить, что именно процесс конвертации способствует изменению инфракрасного излучения, которое испускается Солнцем на поверхность Земли. Для того, чтобы "поймать" это самое излучение, необходимо соединить диодами специальный наноразмерные антены.

Вследствие этого, возникает так себе квантовый тоннель, и именно по нему солнечная энергия способна телепортировать частицы через мощный барьер.

На этом инновационные изобретения ученых из Саудовской Аравии не подходят к концу. Весь вышеуказанный процесс нуждается в огромном потреблении электрической энергии, и именно с целью ее создания специалисты создали аппарат, свободный справиться с этой непростой задачей.