Уфологи: Пришельцы заправляют НЛО потенциально новой энергией

Уфологи пришли к выводу, что в качестве топлива для своих кораблей пришельцы могут использовать потенциально новый вид энергии, о которой человечеству ничего неизвестно. Также специалисты выразили сомнение, что землянам когда-то удастся узнать о данной энергии.

Стоит отметить, что к такому выводу пришли специалисты MUFON из организации по поиску внеземной жизни. В ходе обсуждения того, какими технологиями могут пользоваться пришельцы, один из главных экспертов MUFON Ян Харзан заявил, что НЛО может летать на какой-то потенциально новой энергии. Он отметил, что пришельцы специально перерабатывают данную энергию в топливо, благодаря чему их кораблям удается так быстро передвигаться.

Харзан также отметил, что гуманоиды могут тщательно скрывать свою технологию по добыче и переработке в топливо этой самой энергии, так что людям вряд ли когда-то удастся разгадать секрет.

Стоит отметить, что корпорация MUFON начала изучать НЛО еще в 1969 году и с того времени специалистам удалось зафиксировать около 100 тысяч прилета пришельцев на Землю.