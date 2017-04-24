Ученые: Часы Apple Watch предотвращают сахарный диабет

Ученые из Калифорнийского университета провели эксперимент, с помощью которого им удалось доказать, что часы Apple Watch действительно могут предотвратить сахарный диабет. Устройство определяет его с точностью до 85%.

Ученые из США провели эксперимент, в котором приняли участие 14 тысяч человек. Каждый из них являлся обладателем гаджета от корпорации Apple. Если брать конкретно, исследования проводились на тему часов Apple Watch. Как известно, они обладают большой чувствительностью и реагируют на пульс своего владельца. В их основе лежит механизм, который построен на кардиодатчике и нейросетях. Измеряя пульс, он может понять, что у человека развивается сахарный диабет. При этом, он замечает его еще на стадии, когда болезнь можно вылечить.

Относительно группы людей, у которых есть Apple Watch, был проведен опрос, который показал, действительно ли это так. 462 респондента подтвердили, что часы заметили развитие заболевания, благодаря чему его удалось предотвратить, то есть вылечить, так как оно находилось на ранней стадии. Ученые утверждают, что эти часы действительно полезны и даже могут сохранить человеку жизнь, так как такое заболевание как диабет очень распространено по всему миру и особенно в США.