Ученые: Хорошее настроение и секс не дадут заболеть гриппом

Ученые из Ноттингемского университета в ходе проведенного исследования выяснили, что грипп поможет победить хорошее настроение и секс. Специалисты составили целый список рекомендаций, которые помогут не заболеть в зимний период.

Как рассказали специалисты, если в день вакцинации против гриппа человек будет находиться в хорошем настроении, это значительно снизит риски заболевания и повысить эффективность лечения. Исследователи также отметили, что те люди, которые минимум два раза в неделю занимаются сексом, помогают себе не заболеть гриппом. По словам ученых, во время секса на 30% больше производится клеток иммуноглобулина А, которые являются вирусными антителами.

Также ученые назвали еще несколько факторов, необходимых для того, чтобы не простудиться зимой. Во-первых - это здоровый сон, так как недосыпание снижает иммунитет, делая человека уязвимее перед вирусами. Во-вторых - это тщательное мытье рук с мылом не менее 15 минут. Ученые отмечают, что многие люди рискуют собственным здоровьем, тратя на мытье рук всего лишь 6 секунд.