Ученые: Жук-бомбардир сбегает из желудка жабы‍ с помощью яда

Ученые рассказали о защитном механизме, с помощью которого жук-бомбардир спасается от жабы, которая его уже съела. По их словам, через 44 минуты после того, как жаба его съедает, ее тошнит, и жук сбегает целый.

Ученые из университета Кобе рассказали, что теперь имеют подробное представление о том, как жук-бомбардир избегает смертельной участи, когда его съедает жаба. Так, по их словам, у него в специальных отсеках на протяжении дня накапливается специальная жидкость. Она подобна яду и опасна для жаб. Жук может высвобождать ее, когда чувствует угрозу для себя.

Так, он пользуется этим способом, чтобы сохранить свою жизнь, когда его проглатывает жаба. Как известно, она не пережевывает пищу, и насекомые, которые попадают к ней в желудок, просто погибают от недостатка кислорода, а также под воздействием желудочной кислоты. Тем не менее, эти факторы не могут навредить жуку-бомбардиру. Порядка часа он может находиться в желудке у жабы и не получить для себя вреда.

Более того, он может оттуда сбежать. Когда у него накапливается яд, он просто забрызгивает им полость желудка жабы. В результате этого через время ее тошнит, и вместе с этим она выплевывает жука.