Начало 2018 года ознаменовалось самой крупной вспышкой на Солнце

На Солнце в последнее время наблюдается пик активности. Самая крупная вспышка на звезде наблюдается с 4 февраля.

За последние несколько месяцев именно начало 2018 года ознаменовалось пиком активности на Солнце. Так, 7 февраля в 18:00 можно было заметить крупнейшую солнечную вспышку. Новость об этом впервые опубликовали специалисты Физического института имени Лебедева.

Ученые института заявляют, что пик активности Солнца наблюдается еще с 4 февраля, а вчерашняя вспышка стала ее завершающим и самым мощным этапом. Помимо всего прочего, за три дня Земля стала особенно податлива влиянию магнитных бурь, поток которых увеличился в десять раз.

Однако некоторые эксперты все-таки успокаивают, утверждая, что вспышка на Солнце была максимально отдалена от Земли, а потому негативное влияние исключено. Вспышка носит так называемый "импульсный" характер, то есть не выбрасывает в космическое пространство солнечную плазму, которая и является причиной магнитных бурь.