Ученые: мясо и орехи могут провоцировать рак груди

Ученые из Института изучения рака в Кембридже установили, что уменьшение аминокислоты аспарагина положительным образом сказывается на развитие рака груди. Именно подавление функций этого вещества позволит наиболее эффективно бороться с женской онкологией.

Экспериментальным путем ученым из США удалось установить, какая именно аминокислота провоцирует возникновение рака груди и употребление каких именно продуктов стоит ограничить, чтобы не навлечь на себя беду.

Специалисты из кембриджского Института изучения рака поставили опыт на лабораторных мышах, больных онкологией, тем самым связав подавление функций аспарагина с уменьшением количества раковых клеток. Аминокислота аспарагин производится в организме каждого человека, а кроме того поступает с такими продуктами питания как молоко, мясо, орехи и соя. Именно посредством ограничения мышей в рационе позволило добиться уменьшения метастаз в другие органы.

Таким образом, ученые настаивают, что, прежде всего, питание человека должно быть сбалансировано. Не стоит полностью отказываться от мяса или орехов, но употреблять их стоит с умом, дабы не провоцировать возможный рост раковых клеток.

Напомним, несколько ранее специалисты заключили, что употребление растительной пищи может уберечь от онкологических патологий, а потому стоит налегать на овощи и фрукты.