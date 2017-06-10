Биоинженеры из США разработали универсальную вакцину от рака

Биоинженеры из США разработали против рака вакцину универсального действия. Они обнародовали своё достижение в журнале Nature Communications.

Специалисты из Национального института биовизуализации и биоинженерии создали нанолекарство на основе белков-антигенов, распознающих злокачественные опухоли. Вещество вводится в лимфоузлы и принуждает лейкоциты бороться непосредственно с раковыми образованиями. Антигены работают в паре с красителем Evans blue, взаимодействующим с альбумином. Этот особый белок вырабатывается в печени и поступает в сыворотку крови. Эффект иммунной реакции дополнительно усиливает крохотный фрагмент ДНК.

Вышеперечисленное комплексное средство получило название AlbiVax. Создатели уже испытали его на разных типах опухолей у мышей. Семерымх грызунов подвергли трем инъекциям с двухнедельным промежутком между каждой. Через 70 дней после начала подопытным вживили раковые клетки. Спустя четыре месяца выжили пять животных. В их организмы внедрили ещё одну дозу вредных образований, и через полгода в живых остались лишь четверо. Однако окончательные результаты эксперимента показали полную регрессию.