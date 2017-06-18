Ученые: затухание Солнца грозит Земле падением температуры

В XXI веке Солнце постигнет затухание, которое грозит обернуться для Земли небольшим падением температуры. Такой прогноз американские ученые опубликовали в журнале The Astrophysical Journal.

Представители Калифорнийского университета из Сан-Диего утверждают, что в ближайшие десятки лет наша материнская звезда может достигнуть минимальных показателей активности. К такому выводу они пришли, изучив данные за 20 лет, полученные с космического телескопа International Ultraviolet Explorer, расположенного на орбите. Исследовав поведение похожих на Солнце звезд, эксперты установили, что прогнозировать стремление к минимуму можно по частоте образования пятен.

Ориентируясь на собранные сведения, астрономы сообщают о вероятном солнечном минимуме. Это приведет к снижению интенсивности нагревания земной поверхности. Однако они успокаивают - глобальное похолодание смягчится смогом. Скорее всего, повторится ситуация 1645-1715 годов. На этот период попал, так называемый, минимум Маудера. Стоит ожидать снижение общей температуры на Земле на 1-2 градуса по Цельсию.