Блогеры нашли способ побороть стресс мылом

Созданные блогерами ролики с нарезанием мыла стали новым методом борьбы со стрессом. Пользователи начали активно смотреть такие видео в социальных сетях.

Люди снимают на камеру, как при помощи острого канцелярского ножа срезают небольшие слои с мыльных брусков. Сотни людей нашли успокоение, наблюдая за процессом. Многие комментаторы сообщают, что такое зрелище отлично снимает стрессовое напряжение и даже способно подавлять панику.

Специалисты подтверждают, что явление, получившее название "мыльные клипы", оказывает существенный положительный эффект на нервную систему. Психологи поделились, что существует такой термин, как ASMR - автономная сенсорная меридиональная реакция. Он относится к вещам зрительное и слуховое восприятие которых вызывает у субъектов приятные эмоции.