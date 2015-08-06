Канадские учёные обеспокоены, что собаки употребляют марихуану

Канадские учёные из Университет Саскачевана обеспокоены случаями потребления собаками марихуаны. Животные могут проглотить «съедобную» часть или само растение, и эксперты отмечают, что обязательно об этом нужно уведомлять ветеринара, если есть подозрения.

Учёные призывают не скрывать факты случайного потребления собаками марихуаны. Они отмечают, что если клиент расскажет ветеринару, чем отравился домашний питомец, в полицию на него за такое не заявят. Кроме того, так выйдет значительно дешевле, поскольку при отсутствии понимания, от чего заболела собака, врач проведёт обширный и дорогостоящий тест, который, возможно, и не даст результатов.

По словам доктора Кевина Косфорда, речь как в деньгах, так и в предоставлении квалифицированной помощи. Токсичность марихуаны схожа с антифризом, потому собака может двигаться, как пьяная, и спотыкаться при употреблении любого из этих веществ. Чтобы ветеринар не перепутал, нужно говорить ему прямо, что принимало домашний питомец, как сообщает «Версия.Инфо.