Астрономы заметили первыую экзопланету за границей Млечного пути

Астрономы из США заметили первую экзопланету за границей Млечного пути. Находка описана в статье издания Astrophysical Journal Letters.

Эдуардо Геррас, сотрудник норманского университета Оклахомы, сообщает, что открытие было сделано во время наблюдения за галактикой из созвездия Чаши, удаленной от нас на 3,8 миллиарда световых лет. Ученые воспользовались гравитационным микролинзированием. Процедура заключается в наблюдении за объектами через преломляющий лучи источник мощного космического излучения.

Ученый подчеркивает, что с оборудованием, которое доступно при настоящем уровне развития, человечество не сможет разглядеть это космическое тело и планеты по соседству. Однако исследователи способны оценивать их массы, объёмы и многие другие характеристики, что также многое значит для развития представления о Вселенной. В настоящий момент вне Солнечной системы удалось зафиксировать 3728 планет и даже одну экзолуну.