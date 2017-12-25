Ученые нашли гигантский вирус, вызвавший эволюцию человека

Ученые из США обнаружили новую семью вирусов гигантского размера, предположительное, спровоцировавших эволюционное развитие. Такая статья появилась на ресурсе Phys.org.

Сотрудники Университета Айовы открыли семейство гигантских вирусных микроорганизмов Marseilleviridae, которые напоминают эукариотов по генетической структуре. Ещё одной особенностью этого семейства стало наличие гистонов - особых белков, принимающих участие в образовании защитных частиц для генов и регулирующих их активность. Предполагается, что такие белки способствуют развитию организмов в более сложные виды.

Раньше считалось, что два миллиарда лет до нашей эры возникли первые существа с ядром в составе клетки - эукариоты. Только им были свойственны гистоны. Теперь американские биологи пришли к выводу, что вирусы гораздо ближе к развитым организмам. Они выстроили версию о том, что Marseilleviridae в своё время заразили некоторых протоэукариотов и принять от них генетический материал с защитными гистонами. Позже эти гены вместе с вирусами попадали в других одноклеточных, что способствовало у последних выработку гистонов и последующую эволюцию до эукариотов. Вполне возможно, что в итогом результате такого процесса и появился человек.