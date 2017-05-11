Ученые создали материал из дерева, способный задерживать пули, и назвали его «ультракомпактной древесиной». Получить его удалось благодаря кипячению деревянного блока в специальном растворе, в ходе чего из него выходит большая часть гемицеллюлозы, полисахаридов и лигнина.

Издание Nature описало последнюю разработку ученых из Мэрилендского университета. Она представляет собой древесину, которая способна задерживать пули. Главная ее особенность в том, что эта самая «ультракомпактная древесина» имеет достаточно легкий вес. Если сравнить с какими-либо видами металла, то они сравнительно уступят новшеству по этому параметру.

Ученые поняли, что, чтобы сделать древесину практически пуленепробиваемой, нужно сделать так, чтобы она очень сильно сжалась. Этого эффекта и удалось достичь благодаря кипячению в специальном растворе. Несмотря на то, что из блока удалились одни из самых прочных структурных соединений, остались самые стабильные. Также произошло их сжатие, которое и привело к повышенной прочности, которая даже способна задерживать пули.