Специалисты в области отношений из США провели опрос, по итогам которого выяснили, что чаще всего мужчины затягивают со стиркой белья после секса, тем самым отдаляя срок следующего соития. В среднем, они стирают белье через три недели после интима, а женщины всего через два дня.

Специалисты из Соединенных Штатов провели опрос, в ходе которого выяснили, с какой периодичностью обычно люди меняют постельное белье и как на это влияет наличие в их жизни половых отношений. В опросе участвовали более тысячи респондентов.

Как известно, врачи советуют менять постельное белье один раз в неделю. Это оптимальное время, при котором оно остается относительно чистым. Тем не менее, как показал опрос, многие игнорируют этот факт и затягивают со стиркой на более длительный промежуток времени. Тем не менее, есть отличия в отношении к этому у мужчин и у женщин.

Подавляющее большинство людей меняет белье на своей постели раз в 24 дня. Примерно на неделю больше на одном и том же белье спят одинокие люди. Семейные пары в основном меняют его раз в 22 дня. Если же посмотреть статистику у мужчин и женщин отдельно, то становится понятно, что чаще всего мужчины затягивают со стиркой этого предмета обихода. В особенности, они не спешат менять его после секса, и именно этот фактор может отдалять срок их следующих интимных отношений.