Ученые: на Марсе обнаружена дислокация инопланетян

Марс стал объектом дислокации инопланетян. Об этом официально утверждают уфологи после исследования фотографий с поверхности Красной планеты.

Ученые-уфологи не оставляют попытки обнаружить жизнь за пределами Земли. Так, недавно были запечатлены марсоходом Curiosity у вершины горы Эолида. Именно на них эксперты увидели необычные здания, которые могут стать основой доказательства существования инопланетной жизни. Кроме того, на снимках представлены прямоугольники, которые, согласно суждению специалистов, не могут быть природного происхождения. никак не природного возникновения.

Профессионалы своего дела просят обратить внимание на то, что максимальное число фотоснимков марсоход Curiosity создал с кратера Гейла, что может послужить доказательством о наличии пришельцев.Стоит отметить, этот снимок не является первым подобного рода. Ранее были опубликованы фотографии, которые так или иначе свидетельствуют об обитании на Марсе наших "братьев по разуму".