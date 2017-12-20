Ученые обнаружили в атмосфере непрекращающийся дождь из вирусов

Ученые из Канады обнаружили непрекращающийся "дождь" из вирусов в земной атмосфере. Свои наблюдения исследователь Кертис Саттл изложил в научном издании The ISME Journal.

Сотрудник Университета Британской Колумбии, сообщает, что вирусологи начали замечать похожие на генетическом уровне вирусы в отдалённых регионах Земли. Оказалось, что они без особых проблем возносятся воздушными потоками и перемещаются между континентами.

Каждый день на один квадратный метр выпадает примерно 800 миллионов микроорганизмов. Ветер способен унести вирус вместе с пылью и куда легче - с микроскопическими каплями океанической воды. Таким образом вирусы могут подняться больше, чем на 3 километра. На этой высоте дуют сильные потоки, уносящие организмы на большие дистанции. Оборудование, установленное в горах Сьера-Невада, зафиксировало, что вирусов падает в 460 раз больше, по сравнению с бактериями.