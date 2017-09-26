Россияне смогут увидеть сближение Луны и мини-парад планет 8-11 февраля

8-11 февраля перед рассветом жители России смогут увидеть сближение Луны и мини-парад планет. Так объявила пресс-служба Московского планетария.

Представители организации обещают соотечественниками прекрасное зрелище до конца текущей недели. Они сообщают, что Юпитер, Марс и Сатурн выстраиваются на предрассветном небе практически в ровную линию, видимую до наступления светового дня. Первую планету - Юпитер, желающие смогут разглядеть высоко в южной части неба. Марс расположится к востоку, а Сатурн взойдет после 6:30 у самого горизонта на юго-востоке. Астрономы отмечают, что рядом с Красной планетой будет ярко светить звезда Антарес из созвездия Скорпиона, присоединяясь к параду.

Специалисты утверждают, что всё это время Луна будет проходить довольно близко к планетам-участникам. В 1:00 четверга спутник окажется к северу от Юпитера, в 10:00 пятницы - от Марса, а в 17:00 субботы - от Сатурна. Эти явления россияне смогут наблюдать по всей стране в безоблачную погоду. Лучший обзор откроется южным регионам.