Учёные рассказали, как змеи управляют своими телами для охоты и выживания

Учёные из Университета в Бангоре в Уэльсе рассказали, как змеи управляют своими телами для охоты и выживания. По данным экспертов, есть пять особых приёмов для этого.

Первый – перемещение по прямым линиям. Умеют такое не все змеи, а боа-констрикторы и другие, которые покрупнее. Они используют свои брюшные чешуйки, подобно протекторам автомобильных шин, чтобы ползти прямо. Передвигаться так змеи могут не достаточно быстро и только в состоянии полного расслабления, однако способ полезен тем, кто должен много времени проводить в узких подземных отверстиях, как сообщает «Версия.Инфо».

Второй способ – приманивание еды с помощью щёлканья языком. Так делают змеи вида «шумящая гадюка». Они приманивают к себе лягушек, которые щёлканье языком принимают за присутствие рядом червей, которых очень любят есть. Ложный песчаный уж способен частично менять форму зрачка от округлой до вертикальной тонкой линии, прикидываясь настоящей гадюкой, чтобы отпугнуть врагов. Кубинские гладкогубые удавы собираются вместе, чтобы не дать добыче уйти, выстраиваясь в линию, а двухцветные пеламиды связывают себя узлами, чтобы сбросить старую кожу в условиях моря.