Ученые раскрыли изначальную внешность первых британцев

Ученым удалось установить, что изначально англичане существовали синеглазыми и чернокожими. К подобному мнению пришли антропологи с Музея естественной истории.

Заключения о внешности первых англичан ученые совершили в базе исследования кода ДНК. Так, если ранее считалось, что первые обитатели туманного острова обладали белой кожей и карими глазами, то проведенное расследование несколько изменило эту теорию.

Экспертизе подвергались останки представителя сильного пола, обнаруженные в конце XIX в британском графстве Сомерсет в гроте Гофа. С целью проверки кость черепной. Вследствие, изображение в мониторе впечатлило ученых.

Выяснилось, что первые британцы были очень высокими и голубоглазыми. Этот народ позже перекочевал в Северную Африку. Именно там были обнаружены человеческие кости с идентичным ДНК-кодом.