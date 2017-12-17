Очевидец в аномальной «Зоне 51» подслушал разговор двух инопланетян

К американским уфологам обратился очевидец, который подслушал шокирующий разговор двух инопланетян через свой радиоприемник. Мужчина сообщил, что инцидент произошел на аномальной территории «Зоны 51».

«Зона 51» уже многие годы наводи ужас на жителей США. Бывшая военная база устрашает тем, что на ней часто можно увидеть пролетающие НЛО и даже гуманоидов с других планет. Недавно на этой местности на своем автомобиле проезжал американец, который в машине слушал радио. Внезапно приемник стало шуметь и терять связь с радиостанцией.

После чего, по словам мужчины, он услышал жуткие звуки двух существ, которые проговорились. Американец считает, что его через радио удалось связаться с инопланетянами. Охотники за НЛО подтвердили о возможности выйти на связь с гуманоидами через радиоприемник.