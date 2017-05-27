Ученые: Проблемы с потенцией решит доза аспирина

Ученые из Турции выяснили, что проблемы с потенцией может решить ежедневная доза аспирина. Чтобы доказать это, они провели эксперимент, в котором приняли участие мужчины с дисфункцией эрекции. Результат превзошел ожидания в два раза.

Ученые из Турции провели необычный эксперимент, в ходе которого смогли доказать, что аспирин действительно улучшает эрекцию у мужчин. Так, они взяли группу испытуемых и ежедневно давали им дозу аспирина в размере ста грамм. В то же время, чтобы исключить эффект плацебо, они взяли еще одну группу мужчин, которым давали препарат-пустышку, однако говорили им, что они тоже принимают аспирин.

Результат эксперимента был предсказуем. Те, кто принимал плацебо, не почувствовали на себе никакого эффекта. Между тем, те мужчины, которые каждый день принимали аспирин, почувствовали, как повышается их потенция. Ученые говорят, что этот медицинский препарат действительно может принести такой эффект, так как разжижает кровь и делает так, что сосуды не сужаются. Делая выводы, турецкие специалисты с уверенностью говорят, что повышать потенцию можно с помощью аспирина.