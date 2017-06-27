Психологи определили самые популярные слова у больных депрессией
Психологи из Великобритании определили самые популярные слова, которые употребляют больные депрессией люди. Результаты исследование опубликовало издание The Independent.
Ученые провели эксперимент на основе применения технологий big data. Они изучили более 1 тысячи публикаций депрессивных пользователей на различных интернет-ресурсах, таких как форумы, веб-дневники и социальные сети. Эксперты обращали внимание на частоту употребления отдельных слов, лексическое разнообразие и размер предложений, а также другие языковые параметры.
В результате работы специалисты установили, что во время депрессии человеку свойственно употреблять такие слова, как "грустный", "одинокий", "жалкий", "я", "меня". Предполагается, что подобная замкнутость и концентрация на собственных страданиях является первым признаком апатии. Также обнаружено, что депрессивные личности употребляют, преимущественно, категоричные выражения: "всегда", "ничего", совершенно. Исследователи считают, что такие односторонние взгляды на ситуацию также свидетельствуют о душевной проблеме.
Создатели выражают надежду, что разработанный ими метод поможет выявлять и классифицировать больных по объединяющим признакам. Это позволит спасти многих людей, которые даже не знают о своей болезни.