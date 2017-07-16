Ученые: человечество находится за шаг до гибели из-за «ртутной бомбы»

793 миллиона килограмм ртути, находящейся в ледниках Земли, может стать причиной гибели человечества. Опасное явление спровоцировано глобальным потеплением.

Климатологи со всего мира предупреждают людей о надвигающейся опасности. Из-за повышения температуры воздуха огромные ледники на полюсах стремительно тают, а это чревато высвобождением нескольких сотен килограмм ртути, которые скопились в вечной мерзлоте за последние тысячелетия.

Антропологическая деятельность людей не осталась бесследной, но человек осознает ее только при осознании всей неизбежности ситуации.

Специалист из Геологической службы США Пол Шустер просит обратить ученый свет свое тщательное внимание, поскольку на данный момент из-за таяния ледников ртуть уже скапливается в почве, а это в скорейшем времени может стать причиной вымирания многих видов животных.