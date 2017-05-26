Американские ученые нашли инновационный способ борьбы с раком

Американские ученые из Стэндфорского университета нашли действенный способ борьбы с раком. Он основан на «правильных» генах ДНК.

На протяжении многих лет научные специалисты стремятся найти то самое лекарство, которое поможет человечеству справиться с таким страшным недугом, как онкология.

Таким образом, ученые из Стэндфорского университета в США провели опыт на мышах и установили, что раковые клетки возможно уничтожить с помощью, так называемого, «правильного» участка ДНК. Он усиливает работу белка ОХ40, который находится на Т-клетках. Следовательно, подобные манипуляции спровоцируют лимфоциты крови для борьбы с раком.

На данный момент известно, что ученые набирают группу добровольцев, которые первыми испытают на себе новую панацею.

Напомним, ранее американские специалисты обнаружили способ для уменьшения роста раковых клеток.