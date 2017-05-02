Ученые: Физические нагрузки помогут курильщикам улучшить функцию легких

Группа ученых пришла к выводу, что интенсивные физические нагрузки помогут курильщикам улучшить функцию легких. К таким заключениям они пришли после многолетних исследований.

Во время данного эксперимента, специалисты наблюдали за более 4 000 человек, которым на момент исследования было от 25 до 57 лет. Каждый участник эксперимента постоянно проходил спирометрическое обследование, в ходе которого специалисты замеряли объем легких в разных условиях, а также выдавали специальные анкеты, где респонденты отвечали на вопросы о своем образе жизни.

Стоит отметить, что под пунктом "интенсивные физические нагрузки" подразумевалось ежедневное выполнение комплекса упражнений, или же бег более часа два раза в неделю.

Так, эксперимент показал, что у тех людей, которые сменили пассивный образ жизни на активный, существенно улучшилась функция легких, даже несмотря на то, что они не отказались от такой вредной привычки, как курение.