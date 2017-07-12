Для отправки на Марс людей подвергнут мутации

С момента зарождения идеи о колонизации Марса компания бизнесмена Илона Маска SpaceX небольшими шагами продвигается к заданной цели. План того, как все должно происходить, уже был обнародован, однако один из экспертов оспорил его, заявив, что для отправки людей на Красную планету их придется подвергнуть мутациям.

Специалисты SpaceX продолжают продумывать, какие меры нужно предпринять, чтобы в будущем достичь колонизации Марса. Не так давно Илон Маск лично рассказал о плане, который придумал для достижения цели, однако его оспорил один из экспертов из университета в Колумбии. Так, этот специалист рассказал, что план не может быть осуществлен, пока люди не имеют естественной защиты от радиации. Этого можно достичь, если подвергнуть их мутациям - изменить их ДНК так, чтобы получить новых модифицированных людей. Их организм должен приобрести способность переносить суровые условия полета, а также облучение из космоса.

Ученые уже продумывают, как можно достичь такого эффекта. Например, они хотят добиться повышения в организме вещества, которое в обычных обстоятельствах защищает его от ультрафиолетового излучения.