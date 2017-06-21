В космосе россиянин сразился с американцем в бадминтон

На МКС прошел первый в мире турнир по бадминтону между россиянами, американцем и японцем. "Сражение" в космосе закончилось ничьей, так счет игры не велся, а сетки у них вовсе не было.

Бадминтон является довольно распространенной игрой. Этот вид спорта некоторые предпочитают, чтобы коротать досуг. Между тем, практиковать его стали даже в космосе. Так, накануне на МКС прошел первый в мире турнир по бадминтону. Участие в нем приняли два россиянина, американец и японец. Коллеги по станции испробовали, каково это играть в невесомости. Видеозапись их развлечения попала в сеть.

Так, космонавты показали довольно неплохие результаты, хоть играли и без счета. Довольно часто им удавалось отбивать воланчик, хоть в состоянии невесомости он двигался, наверное, даже быстрее, чем делал бы это в обычных условиях. После состязания россиянин, который участвовал в игре, высказался, что считает это большим достижением и гордостью, будто он вместе с коллегами установил флаг на Марсе.