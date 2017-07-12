Подозрительные НЛО изучают людей в двух странах‍

Агентство MUFON, которое специализируется в области уфологии, рассказало о замеченных НЛО в двух странах. Его специалисты считают, что эти корабли пришельцев занимаются на земле изучением поведения людей.

Агентство MUFON, базирующееся в США, сообщило об итогах своих исследований по теме НЛО на всей планете. Согласно данным, которые предоставляют его ведущие специалисты, они заметили тенденцию, что НЛО регулярно посещает две страны и находится в определенных местах продолжительное время. Так, по их словам, один из кораблей, принадлежащих инопланетянам, замечали в Ирландии. Кто-то из жителей графства Майо сообщил в агентство, что увидел яркую вспышку света. Другой случай зафиксирован в США, Калифорнии. В особенности из-за него специалисты сделали вывод, что пришельцы проводят исследования планеты. Корабль, который появился там, двигался медленно, освещая себе путь. В MUFON утверждают, что пришельцы, которые на нем находились, искали людей, чтобы изучать их поведение.

Таким образом, специалисты агентства делают вывод, что НЛО действительно прилетает на Землю. Возможно, инопланетяне хотят вступить в контакт с людьми, однако перед этим хотят убедиться, как могут они отреагировать на их появление.