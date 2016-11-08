Ученые: Горячий чай и вредные привычки вызывают рак пищевода

Китайские ученые в ходе проведенного исследования выяснили, что употребление горячего чая в совокупности с вредными привычками может привести к развитию рака пищевода. Исследование по этой теме длилось более двух лет.

Во время эксперимента специалисты из Китая на протяжении двух лет отслеживали состояние здоровья и вредные привычки около 500 человек в возрасте 30-70 лет. За все время исследования ученым удалось зафиксировать около 1700 случаев рака пищевода.

По итогам проведенного исследования научные сотрудники выяснили, что подобное онкологическое заболевание в пять раз чаще наблюдалось у тех людей, которые пили горячий чай, а также в день употребляли минимум 15 граммов алкоголя. Вероятность развития рака пищевода возрастала в два раза у любителей обжигающего чая и сигарет.

Так, ученые заключили, что слишком горячий напиток способен травмировать внутренние органы. Если люди пьют слишком горячий чай, при этом употребляют алкоголь или курят, то им грозит серьезное онкологическое заболевание.