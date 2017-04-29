В Японии во время запуска "Эпсилон-3" рядом с ракетой заметили НЛО

В Японии во время запуска ракеты-носителя "Эпсилон-3" было замечено НЛО. Уфологи предположили, что пришельцы отслеживают разработки ученых и выясняют, чего они достигли в сфере изучения космического пространства.

Как стало известно, на днях в Японии проводился запуск ракеты-носителя "Эпсилон-3". Она успешно доставила на орбиту спутник, который будет заниматься изучением космического пространства. За данным впечатляющим зрелищем наблюдали многие жители Японии, которые также успели заснять на виде не только запуск, но и кое-что необычное.

На кадрах видеоролика четко видно, что как только "Эпсилон-3" набрал высоту, рядом с ним на огромной скорости пронесся загадочный объект. Он предстал в форме тарелки, потому многие убеждены, что рядом с ракетой пролетело НЛО. После запуска ракета оставила яркий свет в небе, что, возможно, и привлекло гуманоидов.

Уфологи полагают, что таким образом пришельцы заинтересовались тем, как земляне проводят изучение околоземного пространства и что запускают в космос. Как всегда, нашлись и скептики, однако на этот раз их было меньшинство.