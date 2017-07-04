Ученые считают виноград лучшим средством от депрессии

Ученые из медшколы горы Синай пришли к выводу, что антидепрессанты, полученные из органических веществ, являются самыми эффективными и безопасными. По словам исследователей, таким образом можно считать виноград лучшим средством от депрессии, ведь именно в нем содержится большое количество органических веществ.

Как рассказали специалисты, в ходе проведенного эксперимента удалось выяснить, что виноград способен не только оказать седативный эффект, но и может устранить большое количество угроз, которые исходят от различных заболеваний нервной системы. Ученые отмечают, что депрессивные расстройства обычно возникают на фоне процессов, которые появляются вместе с тяжелыми психическими заболеваниями. В свою очередь, сама депрессия может спровоцировать много проблем в физическом плане, например, воспаление узлов нервной системы или опасные изменения в лимфатических органах.

Исследователи отмечают, что из-за депрессии страдает иммунная система человека, а также головной мозг. Согласно результатам эксперимента, для успешного лечения депрессии потребуется глубокое вмешательство, а антидепрессанты на основе винограда помогут его обеспечить.